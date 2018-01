Acidente deixa 11 mortos no Tocantins Um acidente ocorrido nesta quinta-feira entre os municípios de Guaraí e Colméia, na TO-336, no Tocantins, deixou 11 mortos e 27 feridos. O acidente aconteceu por volta de 1h40 e envolveu um ônibus da empresa Transbrasiliana, de Goiânia, conduzido por João Batista Pereira Lima, 54 anos, que fazia o trajeto Goiânia/Conceição do Araguaia (PA), e um caminhão Mercedes Benz, dirigido por Franklin Martins, que transportava abacaxi e vinha em sentido contrário. Os dois veículos se chocaram na altura do km 23 da rodovia. As 11 vítimas, incluindo o motorista do ônibus e duas crianças, uma das quais um bebê, morreram no local do acidente. O Instituto de Criminalística de Palmas apurou que no momento do acidente o ônibus estava a uma velocidade de 120 km e passava por uma curva acentuada em declive. As vítimas do acidente foram atendidas pela Polícia Militar e quatro delas foram internados em Araguaína, com lesões graves. As demais estão nos hospitais de Guaraí. A TO-336 possui vários trechos sinuosos, alguns deles com curvas de 90 graus. Em 1989, ano de criação do Tocantins, o deputado estadual Antonio Pesconi morreu na estrada quando se dirigia para a capital provisória, Miracema do Tocantins, para tomar posse no cargo de deputado constituinte.