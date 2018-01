Acidente deixa 17 feridos na SP-147 em Piracicaba

Dezessete pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado grave, em um acidente ocorrido às 17h15 desta sexta-feira de Natal na altura do quilômetro 153,5 da Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), em Piracicaba, interior paulista.

Todas as vítimas, entre elas várias crianças, ocupavam uma picape Hyundai. Onze pessoas estavam na caçamba e as outras sete na cabine do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), chovia no momento do acidente. O motorista, ao perder o controle da picape, invadiu a pista contrária, saiu dela, bateu contra um barranco e capotou o veículo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Equipes de resgate dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e testemunhas encaminharam as vítimas para quatro prontos-socorros de Piracicaba, entre eles o da Santa Casa, e para o Hospital dos Fornecedores de Cana. Garrafas de cerveja foram encontradas dentro do veículo e próximo dele.

Uma menina de apenas 10 meses de idade e outras crianças estão entre os seis feridos graves. Segundo ainda a PRE, as vítimas, a maioria delas da mesma família, haviam deixado uma chácara no bairro Nova Suíça, em Piracicaba, e seguiam para o bairro Bosque dos Lenheiros, onde moram, na mesma cidade.