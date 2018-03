Acidente deixa 2 mortos e 4 feridos na BR-262 em MG

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, por volta das 19h30 de sábado, 2, após um Santana, placas JLK 1657, um Fiat Prêmio, placas GRD 3062, e uma carreta Iveco, placas HCP 8930, se envolverem em um acidente na altura do quilômetro 438,5 da BR-262, em Nova Serrana (MG), região centro-sul mineira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Santana, V.A.C, de idade não informada, um dos dois mortos no acidente, teve o veículo atingido lateralmente pelo Fiat ao tentar ultrapassar a carreta em um trecho de lombadas e com sinalização horizontal proibindo ultrapassagem.

O motorista da carreta não conseguiu desviar e também bateu contra o Santana, que foi jogado para fora da pista. Além do condutor do Santana, morreu também A.A.M., 30, uma das passageiras do veículo causador do acidente. Segundo a PRF, o acidente não causou congestionamento na rodovia.