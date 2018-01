Acidente deixa 2 mortos e 7 feridos na Fernão Dias

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas, por volta das 21 horas desta quarta-feira, 27, em um acidente ocorrido no quilômetro 52 da pista sentido SP-MG da Rodovia Fernão Dias, em Atibaia, interior paulista.

No local ocorreu uma colisão entre uma moto, um ônibus da Viação Gontijo, uma carreta e uma Parati, placas DTK 2896, de Atibaia. O piloto da moto, identificado como José Pereira da Rocha, de 33 anos, morreu no local após o veículo bater contra a carreta. Em seguida, o ônibus, que seguia de São Paulo para Petrolina(PE), bateu na traseira da carreta.

O motorista do ônibus, ainda não identificado, pois seus documentos não foram encontrados, morreu preso nas ferragens do coletivo. Dois passageiros ficaram feridos, um deles em estado grave. A Parati, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), bateu contra o ônibus. Quatro pessoas que estavam no carro também ficaram feridas, uma delas com gravidade.

O sétimo ferido, também em estado grave, estava na garupa da moto. Todos foram levados para os hospitais da Santa Casa de Atibaia e Universitário de Bragança Paulista. A pista da Rodovia Fernão Dias ficou interditada por cerca de duas horas no local do acidente, o que causou pelo menos 10 quilômetros de fila.