Acidente deixa 3 mortos e 2 feridos na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e duas ficaram feridas, por volta da 0h15 desta quinta-feira, 23, em um acidente envolvendo duas carretas Scania, ambas brancas, e dois veículos de passeio na pista expressa, sentido Castello, 500 metros antes da ponte da Casa Verde, região de Santana, zona norte de São Paulo.

As três vítimas - uma senhora e um casal de jovens - que não resistiram aos ferimentos entraram em óbito no local eram ocupantes de um veículo Chevrolet preto que, prensado entre os dois veículos de carga, está irreconhecível. As outras duas vítimas, ocupantes de um Hyundai Tucson preto, sofreram ferimentos moderados e foram levadas pelos bombeiros ao pronto-socorro Santana.

Em razão do acidente, a pista expressa está totalmente bloqueada no trecho, restando as pistas central e local para quem se dirige em direção à zona oeste de São Paulo. O acidente será registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde.