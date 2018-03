Acidente deixa 3 mortos e pelo menos 28 feridos Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou três mortos e pelo menos 28 feridos, na altura do km 313 da BR-414, entre as cidades de Cocalzinho e Dois Irmãos, em Goiás, na noite de sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu em um trecho sem sinalização e sem asfalto.