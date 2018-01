Acidente deixa 4 mortos e 1 ferido na PR-445 em Londrina

Quatro pessoas morreram, entre elas uma criança, e uma ficou gravemente ferida, no final da tarde desta quinta-feira, num acidente na Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), em Londrina(PR), próximo à saída para Curitiba. Um caminhão Scania de Sertanópolis(PR) e uma Ford SR Deserter de Cambé(PR) bateram na altura do quilômetro 66. Segundo o que a Polícia Rodoviária Estadual apurou com testemunhas, a caminhonete Ford invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. Ela foi arrastada até um barranco. A carreta seguia em direção à Ponta Grossa com uma carga de 36 mil quilos de soja. Morreram no acidente o caminhoneiro, Jair Dionísio de Faria, de 55 anos, e três dos quatro ocupantes da caminhonete: o bebê Daniel Alves da Silva, de menos de 1 ano, José Ferreira dos Santos, de 72 anos, e Gabriel Ferreira dos Santos, de 40 anos. Wilson Pinto de Souza, de 40 anos, foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Londrina.