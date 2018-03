Acidente deixa 5 mortos na BR-101 em Maraú (BA)

Cinco pessoas morreram e pelo menos 3 ficaram feridas, por volta das 11 horas deste domingo, 6, após um ônibus da Viação Cidade do Sol bater de frente contra um caminhão na altura do quilômetro 427 da BR-101, no Distrito de Travessão, na cidade de Maraú (BA), a 350 quilômetros da capital baiana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do coletivo, que havia saído da cidade de Bom Despacho(BA) e seguia para Ubatã(BA), ao fazer uma curva à direita, invadiu a pista contrária e atingiu o caminhão, de Minas Gerais, que transportava escapamentos de veículos. Moradores da região acabaram saqueando a carga, informou a polícia. Dos cinco mortos, havia chegado à Polícia Rodoviária Federal até o final da noite a identificação de apenas três, são eles: Edson Bernardes da Silva Pinto, de 45 anos - motorista do ônibus; Francisco de Assis Gaspar, de 64 anos, e Renan da Silva Pereira, de 43 anos, ambos passageiros do ônibus. Os feridos foram encaminhados a hospitais nas cidades baianas de Ubaitaba e Itabuna. A rodovia ficou interditada por completo por cerca de 4 horas. A Polícia Rodoviária ainda não sabe dizer o que levou o motorista do ônibus a invadir a pista contrária. Acredita-se que ele ou tentou fazer uma ultrapassagem de risco ou perdeu o controle do veículo.