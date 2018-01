Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Um acidente envolvendo um caminhão e uma van deixou pelo menos sete pessoas feridas na Estrada Turística do Jaraguá, que termina no trevo da Rodovia Anhangüera, na tarde desta segunda-feira, 18. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, a colisão aconteceu por volta das 17h30. Ainda não há confirmação sobre o número de vítimas.