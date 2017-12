Acidente deixa 7 mortos e 7 feridos em Minas

Franca - Sete pessoas morreram em um acidente registrado na noite desta sexta-feira, 15, perto de Uberlândia, região do Triângulo Mineiro. Horas depois, o motorista que teria causado o desastre foi preso após voltar ao local, na rodovia BR-497.

A colisão envolveu uma carreta e duas kombis que levavam funcionários de uma granja. Os mortos foram identificados na manhã deste sábado, 16, pelo Instituto Médico Legal (IML), mas até o início da tarde parentes aguardavam a liberação dos corpos.

Todas as vítimas são homens e têm entre 18 e 39 anos de idade. Sete pessoas foram internadas com ferimentos, uma delas em estado grave, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Os trabalhadores voltavam da granja nas peruas quando o caminhão teria adentrado à rodovia.

Represálias. O caminhão transportava cana-de-açúcar e o motorista, de 54 anos, alegou ter deixado o veículo no local e fugido por temer represálias por parte dos sobreviventes. As duas kombis levavam 23 trabalhadores e não conseguiram evitar a colisão contra a carreta.

Após ser ouvido na delegacia, o condutor foi transferido para um presídio. A empresa que fazia o transporte dos trabalhadores informou estar prestando assistência às vítimas e familiares. Dos mortos, quatro devem ser sepultados em Minas Gerais e três na Bahia.