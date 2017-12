Sete pessoas morreram após uma Kombi do sistema de transporte coletivo e um microônibus colidirem de frente no fim da tarde desta quinta-feira, 28, na Estrada Cia Aeroporto, na cidade de Simões Filho, a 22 km de Salvador, na Bahia. Segundo a Polícia Militar, entre os mortos há uma criança. De acordo com a corporação, outras pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado.