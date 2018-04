Acidente deixa cinco mortos e 42 feridos em Teófilo Otoni (MG)

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Cinco pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um Fiat Palio Weekend no km 284,9 da BR-116, no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, às 19h15 do domingo, 2.

O veículo de passeio tentou uma ultrapassagem em um local proibido e bateu de frente com o ônibus da Viação Rio Doce, que fazia a linha Itambacuri/Teófilo Otoni, informou o inspetor Hans Nick, chefe da Polícia Rodoviária Federal do município em comunicado oficial.

Os cinco ocupantes do Palio morreram na hora. Eles foram identificados como Altair Gonçalves Vieira, de 31 anos (que dirigia o veículo); Leila Leite da Silva, de 28; Lucas Dias da Silva, de 18; Maria de Lourdes Dias, de 48 e Caique Leite da Silva, de 8.

Dos 48 ocupantes do ônibus, sete sofreram lesões graves e outros 35 ficaram levemente feridos, entre eles o motorista do coletivo. Todos foram encaminhados a diversos hospitais da região.