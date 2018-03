Acidente deixa dois mortos e 37 feridos em Uberlândia Duas pessoas morreram e ao menos 37 ficaram feridas em um acidente no início da noite de quarta-feira, 19, envolvendo um ônibus, uma caminhonete Corsa e uma bicicleta no quilômetro 636 da BR 365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo investigação preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da caminhonete tentou ultrapassar o ciclista, que seguia na mesma direção, por volta das 18 horas, em um trecho sem acostamento. O ônibus, que vinha no sentido contrário, chocou-se de frente com a caminhonete e também atingiu o ciclista. Eurípedes Dias, de 51 anos, motorista da caminhonete e o ciclista Guiomar Alves Parreira, de 41, morreram no local. O condutor do ônibus, Moisés Fernandes da Silva, ficou gravemente ferido. O veículo da empresa Transcol Ltda. transportava funcionários de uma granja, que retornavam para Uberlândia. Equipes do Corpo de Bombeiros auxiliaram no resgate às vítimas. De acordo com a PRF, os feridos foram levados para o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A maioria sofreu ferimentos leves e já havia recebido alta na manhã desta quinta-feira. O acidente provocou a interdição da rodovia por quase duas horas e gerou um engarrafamento, nos dois sentidos, de aproximadamente três quilômetros.