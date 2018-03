Acidente deixa dois mortos e cinco feridos na BR-101, em Sergipe

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram gravemente feridas em uma colisão ocorrida na BR-101, em São Cristóvão, em Sergipe, na madrugada desta sexta-feira, 7.

O acidente aconteceu quando o condutor de um Voyage, Erivelton de Almeida Santos, de 26 anos, forçou uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com um Monza, que seguia no sentido contrário, na altura do km 108.

Erivelton e três dos passageiros, Edvando Almeida Sandes, de 37 anos, a gestante Regma Martins Cabil Sandes, de 28 anos, e a menor N.M.A.S., de apenas 4 anos, ficaram gravemente feridos. Um outro passageiro ainda não identificado não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Ele não utilizava o cinto de segurança, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O motorista do Monza, Robertinho Cardoso de Jesus, de 30 anos, que não é habilitado, também sofreu ferimentos graves, enquanto a passageira, Genilsa Santos, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.