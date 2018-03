Acidente deixa dois mortos e quatro feridos em MG

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo quatro veículos na tarde desta quarta-feira, 23, na BR-381, na altura do quilômetro 454, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. As vítimas fatais estavam no mesmo carro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 12h30, o motorista de um Uno que seguia sentido Belo Horizonte perdeu o controle da direção e o carro invadiu a contramão, colidindo contra outro veículo.

O carro atingido rodou e tombou sobre a pista, sendo atingido pelo terceiro carro envolvido no acidente. O condutor de uma motocicleta também perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore. A pista ficou parcialmente interditada até às 14h45.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital João XXIII e os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.