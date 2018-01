Acidente deixa pelo menos 2 mortos na Fernão Dias Dois homens morreram, por volta da 0h30 desta quarta-feira, após o carro em que eles estavam cair no Córrego Cabuçu de Cima, na altura do quilômetro 88 da pista sentido Minas-São Paulo da Rodovia Fernão Dias, no Parque Edu Chaves, zona norte da capital paulista, na divisa com Guarulhos. Uma das vítimas foi identificada no final desta madrugada. Ricardo Augusto de Lima, de 31 anos, portava documentos quando foi resgatado, já sem vida, pelos Bombeiros. O outro ocupante do carro teria perdido os documentos ao ser lançado nas águas do córrego. Ainda não se sabe qual a causa do acidente, mas a Polícia Rodoviária Federal acredita que o motorista perdeu o controle da direção em razão da alta velocidade. Sete equipes dos Bombeiros da capital e outras seis de Guarulhos participaram das buscas às vítimas. Havia a suspeita de que outras pessoas também estivessem no carro e que teriam sido lançadas no córrego. Matéria atualizada às 09h11