Acidente deixa quatro mortos e um ferido em Santa Catarina

Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro mortos e um ferido na altura do Km 575 da BR-282, em Pinhalzinho, Santa Catarina, na quinta-feira, 25. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu por volta das 10h30 e os motoristas Josiane Ferla, de 26 anos, e Neuri Etelvino Oldoni, de 40, morreram na hora. Os passageiros Edmundo Heinz Krause, de 51 anos, e Salete Valentina Krause, de 54, também não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o passageiro Marcos Krause, de 32 anos, sofreu apenas ferimentos leves.