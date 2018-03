Acidente deixa quatro mortos e um ferido no RS

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida na noite de domingo, 6, em um acidente entre dois carros na altura do quilômetro 334 da BR-287, em São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu por volta das 21 horas, quando o motorista de um dos veículos invadiu a contramão.

Os condutores Airton Gomes do Nascimento, 60 anos, e Dalmiro Aparecido Adolfo de Almeida, de 41, e os irmãos Jean Franchesco Francisco de Souza, de 13 anos, e Mateus Francisco Souza, de 12, morreram na hora. Uma passageira de 41 anos ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao hospital municipal.