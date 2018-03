Acidente deixa quatro mortos em rodovia de Taquaritinga Quatro pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas, na madrugada desta segunda-feira, 24, após um acidente ocorrido entre dois veículos, no quilômetro 169 da Rodovia Nemésio Cadete, entre Taquaritinga e Itápolis, na região de Ribeirão Preto. A colisão ocorreu entre uma Brasília, com placas de Matão, e um Gol, de Mococa. Três das vítimas morreram no local. A quarta morte ocorreu pela manhã, na Santa Casa de Itápolis, onde estão internadas as outras três vítimas. No final da tarde de domingo, na estrada velha de Jardinópolis, dois veículos (um Kadett e um Gol) se chocaram. Sebastião Domingos, de 64 anos, que dirigia o Gol, morreu no local. Duas outras pessoas ficaram feridas no acidente.