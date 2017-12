Acidente deixa quatro mortos em rodovia do Mato Grosso

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram na noite de quarta-feira, 16, em um acidente ocorrido na altura do km 550 da Rodovia BR-158, no município de Água Boa, no leste do Mato Grosso.

Por volta das 19h, um Fiat Uno, que ia de Água Boa para Canarana, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um ônibus da viação Xavante, que ia de Ribeirão Cascalheira para Barra do Garças.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a colisão, o Uno ficou completamente destruído e os três ocupantes morreram na hora. O motorista do ônibus também não resistiu e acabou falecendo. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Água Boa.

Os três ocupantes do Uno eram José Valdemir Lira Chaves, de 36 anos, Joanim Fougt da Silva e Walter Ulisses Souza, ambos de 22 anos. Já o coletivo estava Rubens Pereira de Souza, de 43 anos.