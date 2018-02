Acidente deixa sete mortos e 35 feridos na Bahia Sete pessoas morreram e 35 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus da empresa Jauá, por volta das 10h30 desta segunda-feira, 30, na BR-420, entre Maragojipe e São Félix (BA), no Recôncavo Baiano, a cerca de 120 quilômetros de Salvador. O veículo havia saído da capital baiana às 9 horas, com destino a São Félix. No local conhecido como "curva do S", o motorista perdeu o controle do ônibus, que derrapou e tombou na pista. Segundo testemunhas, o motorista de ônibus não estava em alta velocidade Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, morreram, na hora do acidente, Bethânia Maria de Jesus Veríssimo, de 12 anos, Lívia Andrade do Lago, de 19, Rosenir Andrade do Lago, de 40, Joana Bispo dos Santos, de 44, José Renilton da Cruz de Jesus, também de 44, Antônio Conceição, de 60, e uma senhora de cerca de 50 anos, que não havia sido identificada até o início da noite desta segunda. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora da Pompéia, em São Félix. Dois deles, em estado grave - um com traumatismo craniano e outro com lesão na coluna -, foram transferidos para Salvador. Apenas cinco pessoas que estavam no ônibus não sofreram ferimentos, entre elas o motorista, que fugiu e está sendo procurado pela polícia. Colaborou Tiago Décimo