Acidente deixa três feridos em São Paulo Um acidente envolvendo três ônibus aconteceu, no início da manhã desta terça-feira, em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o choque ocorreu, por volta das 7 horas, na Rua da Figueira, na altura do Viaduto 25 de Março, região central da cidade. Por causa da colisão, três pessoas ficaram feridas e já foram socorridas. Os coletivos envolvidos no acidente permanecem na área e ocupam a faixa da direita da Rua da Figueira. Há lentidão desde a Avenida Alcântara Machado até o local da batida. Trânsito O trânsito está bastante tranqüilo esta manhã em São Paulo. De acordo com a medição realizada às 8 horas pela CET, foram registrados apenas 12 quilômetros de lentidão em toda a cidade, índice abaixo da média para o horário, que é de 20 quilômetros. Os piores trechos enfrentados agora pelos motoristas são a Avenida Radial Leste e a Ligação Leste-Oeste, com 3,4 quilômetros de congestionamento. Na Radial, a morosidade vai da Rua Almirante Brasil até a Rua Wandenkolk. Na Ligação, o tráfego ruim começa exatamente na Wandenkolk e se estende até a Avenida 23 de Maio.