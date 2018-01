Acidente deixa três mortos e cinco feridos em Goiás O engavetamento de seis veículos na BR-153, conhecida como Belém-Brasília, deixou nesta sexta-feira, 10, causou a morte de três pessoas e deixou cinco feridos - três deles em estado grave. O acidente envolveu um ônibus, três carretas e dois carros de passeio e ocorreu por volta das 8h30, na altura do quilômetro 118, que fica entre as cidades de Estrela do Norte e Santa Tereza, região norte de Goiás. Segundo o comandante Newton Morais, da Policia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás, as causas do acidente são desconhecidas. No final da tarde, os feridos que estavam internados nos hospitais locais começaram a ser transferidos para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). São eles: Marcos Henrique Costa, 26 anos, Cláudia Alves Damasceno, 32, Eliane Leite de Souza, 36, Homero Rodrigo Oliveira, 28, e Maria Jovina de Paiva, 51.