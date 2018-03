Acidente deixa três mortos na BR-381, em Minas Gerais A colisão entre uma ambulância e um caminhão matou três pessoas e deixou outras quatro gravemente feridas, no início da manhã desta terça-feira, no km 380 da rodovia BR-381, a cerca de 90 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a unidade móvel da Prefeitura de Barão de Cocais ia em direção a Belo Horizonte quando tentou desviar de um veículo que fazia manobra irregular no trevo de Barão de Cocais e acabou batendo de frente com o caminhão, que vinha no sentido oposto. O condutor da ambulância José Eduardo Trindade, 57 anos, e os passageiros Jaci Mota de Lima, de 70 anos, e Geraldo Cota Lima, de 77, morreram na hora. O motorista da carreta, Manoel Passos Alves, de 38 anos, nada sofreu. Os feridos foram encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O acidente deixou o trânsito lento nos dois sentidos da BR-381 próximo ao local.