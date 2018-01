Acidente deixa um morto e cinco feridos em Sergipe

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Uma pessoa morreu e outras cinco ficam feridas na segunda-feira, 8, após um capotamento de uma caminhonete na BR-235, no município de Frei Paulo, em Sergipe.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, depois que o motorista do veículo perdeu o controle da direção, a caminhonete saiu da pista e capotou várias vezes enquanto descia uma ribanceira. Chovia forte na hora do acidente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma passageira de 33 anos, ao ser lançada do veículo, bateu a cabeça em uma árvore e morreu na hora. O condutor do veículo e os outros quatro passageiros sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Regional de Itabaiana e Hospital de Urgência de Sergipe.