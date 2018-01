Acidente deixa um morto e interdita faixa da 23 de Maio A faixa da direita da pista sentido Aeroporto-Santana da avenida 23 de Maio está interditada na altura do Terminal Bandeiras, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No local, por volta das 6h30, um veículo desgovernado bateu contra um muro. O motorista do carro morreu na hora, mas até às 9h15 o corpo permanecia no local do acidente aguardando o carro do IML - Instituto Médico Legal. O trânsito por enquanto não é afetado por causa da interdição.