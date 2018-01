Acidente deixa um morto e um ferido na Imigrantes

São Paulo, 25 - Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente entre uma carreta e um veículo de passeio, ocorrido na rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 25.

Segundo a concessionária Ecovias, empresa que administra a rodovia, a colisão frontal entre a carreta e o carro aconteceu por volta das 8h30, na altura do km 64, na região de Cubatão, na Baixada Santista.

Uma pessoa ficou presa às ferragens e outra morreu no local, segundo a Ecovias. Por conta do resgate, uma faixa de rolamento e o acostamento estão bloqueados, causando congestionamento entre os kms 65 e 64.

Outro acidente na Imigrantes deixou duas pessoas feridas na altura do km 11 da pista sentido São Paulo, por conta da queda de duas motos. Três faixas de rolamento foram interditadas e provocaram lentidão entre os kms 12 e 11. A pista já foi liberada.

Anchieta. Por volta das 7h, dois acidentes causaram lentidão nos dois sentidos da rodovia Anchieta, sem deixar feridos. No km 10 da via, ocorreu um engavetamento entre sete veículos ocorreu, no sentido litoral. Outro acidente aconteceu no km 25, no outro sentido. As pistas já foram liberadas e não há lentidão no local.