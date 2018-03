Acidente deixa um morto no bairro do Paraíso, em SP Um grave acidente ocorreu por volta das 6h40 na Avenida Bernardino de Campos, na altura da Rua Afonso de Freitas, no Paraíso, região da Avenida Paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um ônibus e um veículo de passeio colidiram naquele cruzamento. O motorista do carro, ainda não identificado, morreu e alguns passageiros do ônibus ficaram feridos. A pista no sentido de quem vai para o Paraíso da Avenida Bernardino de Campos está interditada. A CET montou um desvio pela Rua Desembargador Eliseu Guilherme, Rua Afonso Freitas, retomando a Bernardino de Campos. No sentido contrário, só está liberada uma faixa.