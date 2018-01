Acidente e excesso de veículos congestionam estradas de São Paulo As rodovias que cortam a cidade de São Paulo já apresentam pontos de congestionamento no início da noite de hoje. A Rodovia Presidente Dutra apresenta um congestionamento de dez quilômetros. Só no sentido São Paulo são oito quilômetros de lentidão. De acordo com a Nova Dutra, empresa que administra a estrada, o primeiro ponto no sentido capital paulista está na região de São José dos Campos, onde a morosidade chega a quatro quilômetros, a partir do quilômetro 147, devido ao excesso de veículos. Ainda neste sentido, mas na região de Guarulhos, o engarrafamento é de aproximadamente dois quilômetros, a partir do quilômetro 220, por causa da quantidade de veículos que trafega no local. A região de Guarulhos ainda apresenta trânsito lento por cerca de dois quilômetros, a partir do quilômetro 17, por conta de um acidente. Já no sentido Rio de Janeiro, o excesso de veículos causa uma lentidão de cerca de dois quilômetros, a partir do quilômetro 145. Na Rodovia Castelo Branco, sentido interior, na região de Barueri, o trânsito é ruim por aproximadamente três quilômetros, a partir do quilômetro 21. Já no sentido contrário da via, também na região de Barueri, o motorista reduz a velocidade por cerca de três quilômetros, do quilômetro 28 ao 25. Segundo a Via Oeste, que administra a estrada, em ambos os sentidos a lentidão ocorre devido ao excesso de veículos. Nas outras estradas de São Paulo os motoristas não enfrentam dificuldades.