Acidente em brinquedo deixa crianças feridas em shopping Quatro crianças ficaram feridas na tarde desta quinta-feira, aniversário de São Paulo, depois que o cabo de aço de um brinquedo, conhecido como elevador, quebrou no parque infantil Magic Games, que fica no térreo do Shopping D. O shopping fica na Avenida Cruzeiro do Sul, junto à Marginal do Tietê, zona norte da capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16 horas e as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital São Camilo com ferimentos leves. Segundo a assessoria de imprensa do Shopping D, o brinquedo acomodava seis crianças na hora do acidente. O elevador, que sobe a uma altura de cinco metros, despencou na metade do percurso e a utilização do freio de segurança fez com que as crianças se machucassem por causa do movimento brusco. As quatro vítimas já foram liberadas e o parque, freqüentado por crianças de 2 a 9 anos, está funcionando normalmente, com exceção do brinquedo envolvido no acidente.