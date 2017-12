Acidente em estrada de MG deixa um morto e três feridos A colisão entre dois caminhões, por volta das 7h15 desta sexta-feira, 23, causou a morte de uma pessoa e deixou outras três feridas. O acidente aconteceu na rodovia BR-381, próximo à cidade de Bom Jesus do Amparo, na região central de Minas Gerais. Um caminhão com placa de Nova Lima, carregado com minério de ferro, bateu de frente a uma carreta com placa do Rio Grande do Sul, que transportava soja. Ronildo Fernandes Junior, que dirigia um dos caminhões, teve lesões leves; o outro motorista, João Francisco de Moura Paz, motorista do caminhão do Rio Grande do Sul, morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. Dois passageiros ainda não identificados também ficaram feridos, um deles gravemente, e foram levados para o hospital Municipal de Itabira. As cargas dos caminhões foram derramadas na pista de rolamento. O trânsito era alternado entre os dois sentidos, pelo acostamento. De acordo com a PRF, o motorista encontrava, às 10 horas, um congestionamento de cinco quilômetros, nos dois sentidos da rodovia.