Acidente em Goiás deixa seis mortos e três feridos Seis pessoas morreram, entre elas uma criança, por volta das 21h de sexta-feira, em um acidente envolvendo duas carretas e um veículo de passeio da Rodovia GO-010, entre as cidades de Bonfinópolis e Leopoldo de Bulhões, a 35 quilômetros da cidade da capital Goiânia (GO). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, uma carreta, de Mato Grosso do Sul, transportando barras de ferro, bateu de frente contra outra carreta, de Anápolis(GO), lotada de botijões de gás. Uma das carretas ainda atingiu um veículo de Goiânia. A colisão ocorreu sobre a ponte do Rio Caldas, na altura do quilômetro 38 da rodovia. A GO-010 teve de ser interditada por várias horas para os trabalhos de resgate das vítimas e limpeza de pista. O tráfego foi desviado para Anápolis. Morreram no local todos os ocupantes das carretas, Eduardo Magalhães de Amaral, Gelly Lara Amaral, José Soares da Costa, 61 anos, Daniel Oliveira Amaral, de 4 anos, e Mário Célio Lima, 30 anos. Foram levados em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia os ocupantes do Gol, Hugo Flávio de Viana, Willian Leite, Felipe Ribeiro Thiago e João Rodrigues Barbosa Neto. Segundo informações da Polícia, Hugo, condutor do Gol, morreu na manhã deste sábado.