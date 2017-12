Acidente em Itajubá mata nove

Nove pessoas morreram e sete ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão baú e uma van de romeiros, às 3h15 da madrugada de sábado no Km 160 da BR-459, em Itajubá, Sul de Minas Gerais. A Van saiu da cidade de Pouso Alegre-MG com destino a Aparecida do Norte levando 16 pessoas. Numa curva conhecida como "Trago de Minas", chocou-se na lateral do caminhão. No momento do acidente garoava no local. Os nove mortos estavam na Van. Até as 12h30 deste sábado, apenas quatro haviam sido identificados. São eles, o motorista Luiz Marques dos Santos, 60 anos; Fernando Nunes Ferreira, 27 anos; Walter Donizette Paiva, 51 e Ivone Silva Almeida. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Itajubá e levados para a Santa Casa e Hospital Escola de Itajubá. A pista ficou interditada por quase 4 horas. Os ocupantes do caminhão nada sofreram.