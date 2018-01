Acidente em Minas Gerais deixa dois mortos e 32 feridos Duas pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e um carro, na noite de quarta-feira na BR-040, próximo ao município de Alfredo Vasconcelos, região central de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 18h15, no quilômetro 693,8 da rodovia, a carreta invadiu a pista contrária, bateu de frente com um ônibus escolar da prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios e tombou, atingindo ainda um carro. Chovia na hora do acidente. Os motoristas do ônibus, Valmir Pedro Carvalho, 30 anos, e da carreta, Ricardo André da Costa, 26, foram socorridos e levados para o Hospital Ibiapaba, mas não resistiram. Já o motorista da Brasília, Denilson Francisco Rosa, saiu ileso do acidente. O ônibus levava universitários que estudam na cidade de Barbacena. Além do Hospital de Ibiapaba, os feridos foram levados também para a Santa Casa de Barbacena. Cinco pessoas ainda permanecem internadas. O engarrafamento na rodovia chegou a seis quilômetros nos dois sentidos.