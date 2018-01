Acidente em Minas Gerais mata dois e fere dois

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em uma colisão entre um Corsa Classic e uma carreta. O acidente foi na tarde de terça-feira, 24, na BR-365, altura do município de Uberlândia-MG.

O motorista do automóvel, Francisco Roberto Teixeira, 52 anos, e o passageiro, Kasai Hisanori, morreram no acidente. Os passageiros Antonio Ohira, 48, e Fakka Hiroshi, 52, sofreram ferimentos leves e foram internados no pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. O motorista da carreta nada sofreu.