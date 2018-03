Acidente em rodovia deixa 15 mortos e 20 feridos em Mara Rosa (GO)

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um ônibus da Viação Transbrasiliana e dois caminhões - um deles carregado com pedras e outro do tipo frigorífico, transportando carne -, às 15h45 de quinta-feira, 7, no quilômetro 148 da BR-153, em Mara Rosa (GO), no norte goiano, deixou, até o momento, um saldo de 15 mortos e 20 feridos.

Chovia forte na região no momento do acidente - uma colisão frontal entre o ônibus e um dos caminhões - provocado por um terceiro caminhão que realizou uma ultrapassagem de risco, num trecho onde a via é simples com mão dupla de direção. Havia 32 passageiros dentro do ônibus, que saiu de Goiânia e seguia para a capital piauiense, Teresina.

Dos 20 feridos, pelo menos três continuam internados em estado grave. As vítimas foram encaminhadas por ambulâncias e bombeiros para hospitais das cidades de Uruaçu, Mara Rosa, Estrela do Norte e Porangatu. Os corpos das vítimas estão no Instituto Médico Legal (IML) de Mara Rosa.

Em razão do acidente, a rodovia permaneceu bloqueada até as 22 horas, gerando mais de 10 quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos. Até o final da noite, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não tinha mais informações sobre as vítimas.