Acidente em rodovia mata uma pessoa em SP Um engavetamento envolvendo quatro veículos, à altura do Km 12 da Rodovia dos Imigrantes, na zona sul de São Paulo, resultou na morte de uma pessoa nesta segunda-feira. O acidente aconteceu depois que um caminhão desgovernado colidiu com veículos parados no acostamento. O tráfego da rodovia foi prejudicado e só foi restabelecido durante a madrugada. Por volta de 10h de segunda-feira, uma carreta de transporte de grãos bateu no gradil e ficou parada no acostamento. O representante da empresa de transportes Marco Antonio Roberto do Couto, de 28 anos, chegou em um veículo de passeio, estacionou atrás da carreta e acionou um guincho. A dificuldade para retirar a carreta fez com que o trabalho do guincheiro se arrastasse até a noite. Às 22h30, um caminhão-baú, em alta velocidade e descontrolado, bateu na traseira do carro de Couto e na carreta, que subiu no guincho. O choque dos veículos provocou ferimentos no motorista do caminhão e no da carreta. Couto, que estava fora do veículo no momento da colisão, tentou se proteger, mas foi atingido pelo caminhão-baú e morreu, antes que pudesse ser socorrido. Foi instaurado policial no 97º DP-Americanópolis.