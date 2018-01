Acidente em Rondônia deixa sete mortos e 20 feridos Sete pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão tanque e um ônibus da empresa Eucatur na BR-364, em Itapuã do Oeste, a aproximadamente 60 quilômetros de Porto Velho. O caminhão bateu de frente com o ônibus às 5h30. O caminhoneiro morreu na hora e os bombeiros tiveram dificuldade para retirar o corpo das ferragens. Três passageiros dos ônibus morreram no local do acidente e outros três quando deram entrada no Pronto Socorro do Hospital de Base. Posteriormente a empresa Eucatur transferiu nove passageiros para hospitais particulares. O advogado da empresa, Gilberto Piselo, disse que as famílias das vítimas serão indenizadas se a perícia constatar imprudência do motorista do ônibus. "E independente de perícia daremos todo o socorro necessário aos feridos", afirmou.