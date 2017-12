Acidente em SP bloqueia parte da pista da Marginal do Tietê Um acidente envolvendo dois caminhões e dois automóveis ocorreu às 11h45 na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Penha-Lapa, perto da Ponte da Vila Maria, na zona norte e deixou três feridos. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), metade da pista está bloqueada e há lentidão no local. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.