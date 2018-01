Acidente em SP mata cinco moradores de rua e fere 4 pessoas Um grave acidente ocorrido durante a madrugada deste domingo matou cinco pessoas e deixou outras quatro feridas, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), o acidente aconteceu, por volta das 5h40, na Marginal Pinheiros, sentido Santo Amaro/Jaguaré, na altura da Avenida Jornalista Roberto Marinho, região do Brooklin. Cinco guarnições seguiram para a área para atender a ocorrência. Um Chevrolet Monza se desgovernou naquele trecho e acabou batendo contra um viaduto. Cinco moradores de rua que dormiam no local foram prensados e morreram na hora. os três passageiros e o motorista do Monza ficaram feridos e foram levados para o Pronto Socorro do Hospital Universitário e para o Pronto Socorro do Hospital Regional Sul. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que, em razão do acidente, a pista no sentido da Rodovia Castello Branco teve que ser interditada e só foi liberada às 9h30.