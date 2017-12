Acidente em teleférico deixa 8 feridos em Canela(RS)

Oito turistas ficaram feridos, por volta das 13 horas de segunda-feira, após um problema mecânico nas cadeiras do Parque do Teleférico da cidade de Canela(RS), na Serra Gaúcha, a 140 quilômetros de Porto Alegre. Eles são do Rio, de Minas Gerais e do Maranhão. Vários assentos acabaram se chocando e, segundo os bombeiros, dois deles caíram de uma altura de quatro metros. Três pessoas foram ao chão. Ao todo, oito usuários se feriram e foram atendidas no Hospital de Caridade de Canela. A vítima em situação mais grave, o morador de Niterói(RJ), Salvador Valente, 67 anos, sofreu cinco fraturas na região da bacia e foi transferida para um hospital em Porto Alegre. Até as 21 horas, outras três pessoas permaneciam internadas no hospital município de Canela. Segundo os bombeiros, duas cadeiras descarrilaram e se deslocaram no cabo do teleférico num trecho sobre um matagal, em um declive a centenas de metros do local de embarque. Foram necessárias mais de três horas para resgatar o trio, em macas, por uma trilha, na mata. Outros dois turistas ficaram suspensos em seus assentos, depois de o teleférico parar, e precisaram ser resgatados com auxílio de escadas mecânicas. A administração do parque não forneceu a identificação dos demais turistas acidentados, mas o gerente informou que o teleférico acelerou no momento de fazer a volta, causando o choque entre as cadeiras.