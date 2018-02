Acidente entre caminhão e automóvel mata 5 no Paraná Cinco pessoas morreram em um acidente entre um caminhão e um veículo de passeio na noite da última terça-feira, 27, na BR-257, na região de Céu Azul, a 100 quilômetros de Foz do Iguaçu, no Paraná. Uma caminhonete com placas do Paraguai fez uma ultrapassagem em local não permitido. O motorista de um carro de Lages (SC) teve que desviar e bateu em uma carreta. Todos os ocupantes do veículo de passeio morreram. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. O homem que dirigia a caminhonete paraguaia foi preso em flagrante, alguns quilômetros depois do local da tragédia, por ter fugido do local do acidente.