Acidente entre caminhão e carro mata cinco em Minas Gerais

Fabiana Marchezi, da Central de Notícias

MINAS- Um acidente entre um caminhão e um carro deixou cinco mortos na tarde desta quinta-feira, 1º, em São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu por volta das 16 horas, quando o Fiat Palio derrapou com a chuva e foi parar na pista contrária, sendo atingido pelo caminhão. .

Todas as vítimas fatais estavam no carro. Apesar da gravidade, o acidente não prejudicou o trânsito no local.