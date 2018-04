Acidente entre caminhão e van deixa cinco mortos no Paraná

Um acidente entre uma van e um caminhão deixou cinco pessoas mortas no km 63 da BR-277, na manhã deste sábado, 10, por volta das 6h30, no município de Matelândia, a caminho de Foz do Iguaçu, no este do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, todos que estavam na van eram atletas e seguiam para um campeonato sul-americano de karatê. Os atletas tinham entre 10 e 13 anos de idade.

As mortes já confirmadas, segundo a Polícia, são as do motorista da van e da mãe de um dos atletas. O motorista do caminhão ficou preso entre as ferragens, mas foi resgatado. Ainda não há informações sobre o número de feridos, mas a polícia acredita que ao menos 15 pessoas se envolveram no acidente.

O caminhão tombou para fora da pista e a van foi parar no acostamento. De acordo com a PRF, o trânsito estava lento no local. Não houve, entretanto, bloqueio da estrada.

