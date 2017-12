Acidente entre caminhões no PR deixa dois mortos e um ferido

Dois motoristas morreram e um outro ficou ferido na noite desta quinta-feira, 14, após um grave acidente entre quatro caminhões, na Rodovia BR-116, no Paraná. O motorista de uma carreta que seguia para Curitiba perdeu o controle do veículo, por volta das 21 horas, na altura do km 196, na região do município de Campo do Tenente. A carreta ficou em 'L' na pista e acabou atingindo um caminhão que vinha no sentido contrário e matando o motorista Elimar Peyol, de 37 anos. Após a colisão a carreta ainda atingiu outros dois caminhões que não conseguiram frear e evitar o acidente. O motorista de um dos caminhões, Leonardo Belo, de 47 anos, também morreu na hora e o outro, Edirso Lopes, de 64 anos ficou ferido. O motorista da carreta nada sofreu. A rodovia ficou interditada até as 3 horas desta sexta, segundo a polícia rodoviária federal. A fila de veículos chegou a cinco quilômetros em cada sentido.