Acidente entre carreta e moto deixa um morto na Dutra Uma pessoa morreu nesta terça-feira, 17, após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta, na rodovia Presidente Dutra. O acidente aconteceu por volta das 13h30, na altura do km 219, da pista sentido Rio de janeiro. Segundo informações da concessionária NovaDutra, às 14 horas o congestionamento chegava a três quilômetros. Em um outro acidente, envolvendo dois caminhões na via Anchieta, uma pessoa morreu. O trecho de serra da pista sul da via Anchieta, entre os Km 40 e 55, foi liberado por volta do meio dia depois de ficar interditado por quase sete horas. A pista estava bloqueada para a remoção dos dois caminhões que se envolveram no acidente. A Ecovias já inverteu o sentido da pista norte, que voltará a operar normalmente em direção à capital.