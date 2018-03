Acidente entre carreta e ônibus deixa 9 feridos em MG

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Uma colisão entre uma carreta e um ônibus deixou nove pessoas feridas no fim da noite de segunda-feira, 24, em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. O acidente aconteceu na rodovia BR-040, por volta das 23 horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus da empresa Gontijo viajava no sentido Belo Horizonte/Sete Lagoas quando bateu na traseira de uma carreta. Oito passageiros e o motorista do ônibus tiveram ferimentos leves e foram levados para o Pronto-Socorro João XXIII.