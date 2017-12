Acidente entre carretas causa lentidão na Rodovia Anchieta Uma colisão envolvendo duas carretas deixou o tráfego lento no trecho de serra da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 42 e 45, no fim da manhã desta quinta-feira, 1º. Segundo informações da concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, o acidente não deixou feridos. Por volta das 12h30, os veículos haviam sido removidos, mas os motoristas ainda enfrentavam trânsito lento, com pontos de parada. O acidente ocorreu por volta das 11h30. Nesta tarde, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema normal 5x5. A descida é feita pelas pistas sul das rodovias dos Imigrantes e Anchieta. Na altura do quilômetro 60, na Baixada Santista, uma faixa da Anchieta permanece bloqueada para realização de obras de recapeamento, mas não havia registro de lentidão. Os trabalhos devem ser concluídos por volta das 17 horas.