Acidente entre carro e caminhão mata três universitários no MS

Três universitários morreram em um acidente na BR-163, em Bandeirantes, perto de Cuiabá (MS), nesta sexta-feira, 2. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia muito no momento em que o carro ocupado por quatro estudantes bateu num caminhão. Com o impacto, a frente do carro ficou destruída e os três universitários morreram na hora, segundo informações da TV Globo. O quarto estudante, que dirigia o veículo, foi levado em estado grave ao hospital. O motorista do caminhão saiu ileso.