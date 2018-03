Acidente entre dez veículos deixa 1 morto e 4 feridos em BH

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas depois de um acidente envolvendo dez veículos na região metropolitana de Belo Horizonte, segundo informações do jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira, 5, e o resgate às vítimas foi marcado por muita emoção. O acidente aconteceu quando um caminhão perdeu os freios e atingiu nove carros. Ele só parou em cima de um veículo que estava estacionado, onde havia cinco pessoas entre elas dois irmãos - um de 3 anos e outro de 2 anos. Um homem socorreu o menino mais velho e apenas com a chegada dos bombeiros, o mais novo foi resgatado. Após o resgate das crianças, os adultos começaram a ser retirados de entre as ferragens dos veículos. Os garotos já tiveram alta, mas uma das mulheres que estava no automóvel permanece internada em estado grave. No acidente, a avó das crianças morreu.